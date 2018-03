Kimi şan kimi can derdinde

BUGÜN NELER OLDU

TFF 2. Lig'e İzmir liler damgasını vuruyor. Kırmızı ve Beyaz Grup'un iki lideri Altay ve Menemen Belediyespor haftayı 3'er puanla kapatıp liderliklerini sürdürdüler. Lige tutunmaya çalışan Karşıyaka TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfa deplasmanında yenilen Karşıyaka üst üste 8. maçını da kaybetti ve kümede kalma kalma umutlarını büyük ölçüde yitirdi. Kırmızı Grup'ta ise alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bucaspor ise, Tuzlaspor'a yenilerek taraftarını kahretti.İki takım da zirveyi paylaşsa da, arkasından gelen tam 6 takımın da şampiyon olma şansı var. Bu iş Altay ile Gümüşhane'ye kalmış olsa banko Altay derim. Zira Altay'ın ikili averajı daha iyi ve ligin son maçında Gümüşhane İzmir'e gelecek. Ancak yukarıdaki bu iki takım peş peşe puanlar kaybetmeye başlayınca arkadan gelenlerin iştahı arttı. Mesela bu hafta final niteliğinde bir Bandırma-Altay maçı var. Bu nedenle ligin sonuna kadar oynanacak her maç final havasında geçer.Son haftalara girilirken küme düşmesine kesin olarak baktığımız Silivrispor bu hafta Altay'a kök söktürdü. Kolay maç yok. İlk 8 sıradaki takımların hepsi şampiyonluğa oynuyorlar. Son yıllarda böyle bir çekişme hatırlamıyorum.Ben böyle şansız dönemini hatırlamıyorum Karşıyaka'nın. Son dakikalarda, ya da uzatmalarda kaybettiği kaçıncı maç oldu. Matematiksel olarak şansı var ama takımda bu moral yok. Her kaybedilen maç sonrası takım büyük bir psikolojik çöküş yaşıyor. Bu hafta sonu Nazillispor ile oynayacaklar. Kazanırlarsa diğer rakiplerin kaybetmesini bekleyecekler ama sadece 1 maçı kazanmak yetmiyor. İşleri zor, hem de çok zor.Ligin devre arasında kaybettikleri Can Erdem'in bedeli ağır oldu. Zira takımın golcüsü olmadığı için içeride de dışarıda da çok üstün oynadıkları sayısız maçta gol atmayı beceremediler. Gol yoksa, puan da yok. Lebip abinın dediği gibi şansı da yok. Ben düştü gözüyle bakıyorum artık.Menemen Belediyespor kaçıyor, peşinden de Hatay ve Afyonspor kovalıyor. İpler Menemenspor'un elinde. Tüm maçlarını kazanması yetiyor. Bu gücü de var takımın. Özellikle iç saha maçlarında seyirci desteğini de alınca müthiş oynuyorlar. 14 maçlık iç saha serisinde sadece 1 beraberlikle 2 puan kaybetmişler. Kadro kalitesi ve tecrübesi de rakiplerinin önünde. Ben Menemen'in adım adım şampiyonluğa koştuğuna inanıyorum.Saha dışında iyi yönetilen, saha içinde de doğru işler yapan bir takım var. Bu da başarıyı getiriyor. Fazla söze gerek yok.Bucaspor sadece sahanın içinde değil, sahanın dışında da sorunlar yaşıyor. Genç ve idealist bir başkanları var. Ancak gerekli desteği bulamıyorlar. Buna rağmen kümede kalmak için büyük bir mücadele veriyorlar. Bu hafta Tuzlaspor'a kaybetmeleri iyi olmadı. Düşme hattının sadece 2 puan üzerinde ama hemen altındaki Bodrumspor ile 2 hafta sonra Bodrum'da belki de sezonun finalini oynayacaklar. Kadro tecrübeleri var ama bu tecrübe sahaya tam yansımadı.Zor bir süreçten geçiyorlar. Beklenmeyen puanlar kaybettiler. Bir tarafta Karşıyaka, bir tarafta Bucaspor. Ne oldu bize böyle.