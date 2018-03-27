Obeziteyi yenen hastaları için orman kuruyor

Tıp alanındaki çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri de geliştiren İzmirli Obezite Cerrahı Op. Dr. Tufan Ergenç, obezite ameliyatı olan hastaları için İzmir'in şirin ilçesi Tire'de bir koru oluşturdu. Yeniden hayata dönen hastalarının yaşam öykülerinden hareketle ormana "Yeni Yaşam" ismini veren Dr. Ergenç, "Hastalarımızla birlikte ilk etapta 500 fidan dikimi gerçekleştirdik. Ağaçları ve doğayı sevin, ormanı koruyun. Bunları yapmazsanız insanı, kendinizi sevemezsiniz. Fidanlığımız doğaya iyi gelsin" dedi.

Obezite cerrahlarının hastalara yeni bir yaşamın kapılarını araladığını ifade eden Dr. Ergenç, "Biz insanların hayatlarına dokunuyoruz, onların hayatlarını değiştiriyoruz. Fidan aslında bu durumu çok iyi simgeliyor. Yeni bir başlangıç gibi. Bir orman oluşturmak, hastalarım ve benim için hem doğaya hem insanlara karşı yapılan inanılmaz bir motivasyon oldu. Hep aklımızdaydı sonunda gerçekleştirebildik. Meslek hayatımın sonuna kadar bu çalışmayı sürdürmek istiyorum" şeklinde konuştu.



"AĞLAYAN HASTALARIMIZ OLUYOR"

Fidan dikimi projesinde Ege Orman Vakfı ile işbirliği yaptıklarını ifade eden Dr. Ergenç, "Bugüne kadar ameliyat ettiğimiz her hastamız için ayrı ayrı fidan diktik. Dikmeye de devam edeceğim. Hastalardan güzel yanıtlar alıyoruz. Fidan sertifikasını alınca duygulanıp ağlayan hastalarımız oluyor. Gerçekten çok duygusal anlar yaşıyoruz. Fidan sertifikası onlar için gerçek anlamda bir simge.

Hastaların geçmişte yaşadığı bütün zorlukları ve hayatlarındaki engelleri aşan bir ameliyat bu. Fidanı gördüklerinde tüm yaşananlar film şeridi gibi gözlerinin önünden geçiyor. Yeni Yaşam projesi sayesinde ekibimizin motivasyonu bir kat daha arttı. Gelecek nesillere daha temiz ve yeşim bir yaşam bırakacak çalışmamızın tüm hekim arkadaşlarıma ve firmalara örnek olmasını umuyorum" dedi.