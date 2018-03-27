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yi yenen hastaları için kuruyor

Yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza atan Cerrahı Op. Dr. , ’in Tire ilçesinde hastaları için “” isimli bir oluşturdu. Her hastasının operasyonun ardından yeni bir hayata adım attığını belirten Dr. Ergenç, proje kapsamında hastalarına Ege Orman Vakfı desteğiyle oluşturulan sertifikası hediye ettiklerini söyledi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 10:29 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 10:30
Obeziteyi yenen hastaları için orman kuruyor

Tıp alanındaki çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri de geliştiren li Cerrahı Op. Dr. , obezite ameliyatı olan hastaları için İzmir'in şirin ilçesi Tire'de bir koru oluşturdu. Yeniden hayata dönen hastalarının yaşam öykülerinden hareketle a "" ismini veren Dr. Ergenç, "Hastalarımızla birlikte ilk etapta 500 dikimi gerçekleştirdik. Ağaçları ve doğayı sevin, ormanı koruyun. Bunları yapmazsanız insanı, kendinizi sevemezsiniz. Fidanlığımız doğaya iyi gelsin" dedi.

Obezite cerrahlarının hastalara yeni bir yaşamın kapılarını araladığını ifade eden Dr. Ergenç, "Biz insanların hayatlarına dokunuyoruz, onların hayatlarını değiştiriyoruz. Fidan aslında bu durumu çok iyi simgeliyor. Yeni bir başlangıç gibi. Bir orman oluşturmak, hastalarım ve benim için hem doğaya hem insanlara karşı yapılan inanılmaz bir motivasyon oldu. Hep aklımızdaydı sonunda gerçekleştirebildik. Meslek hayatımın sonuna kadar bu çalışmayı sürdürmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"AĞLAYAN HASTALARIMIZ OLUYOR"

Fidan dikimi projesinde Ege Orman Vakfı ile işbirliği yaptıklarını ifade eden Dr. Ergenç, "Bugüne kadar ameliyat ettiğimiz her hastamız için ayrı ayrı fidan diktik. Dikmeye de devam edeceğim. Hastalardan güzel yanıtlar alıyoruz. Fidan sertifikasını alınca duygulanıp ağlayan hastalarımız oluyor. Gerçekten çok duygusal anlar yaşıyoruz. Fidan sertifikası onlar için gerçek anlamda bir simge.

Hastaların geçmişte yaşadığı bütün zorlukları ve hayatlarındaki engelleri aşan bir ameliyat bu. Fidanı gördüklerinde tüm yaşananlar film şeridi gibi gözlerinin önünden geçiyor. Yeni Yaşam projesi sayesinde ekibimizin motivasyonu bir kat daha arttı. Gelecek nesillere daha temiz ve yeşim bir yaşam bırakacak çalışmamızın tüm hekim arkadaşlarıma ve firmalara örnek olmasını umuyorum" dedi.

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Obeziteyi yenen hastaları için orman kuruyor
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