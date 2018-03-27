Sızan tuz ruhu panik yarattı

Denizli
'de Sarayköy'e bağlı Duacılı Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda Denizli-İzmir karayolunda seyreden Sıtkı Serkan A, idaresindeki tankerde henüz belirlenemeyen bir nedenle sızıntı meydana geldi. Sızıntıyı fark eden tanker şoförü aracı yol kenarına park ederek durumu polis, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ardından itfaiye ve AFAD ekipleri kimyasal madde yüklü tankere müdahale etti. Müdahale sırasında ortaya çıkan buhar kısa süreli paniğe neden olurken, ekipler tazyikli su tutarak tanker ve çevresine sızan kimyasal maddenin erittiği asfalta daha fazla zarar vermesini önledi.