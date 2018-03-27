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Sürekli kaşındığı için kendisini eve kapattı

’de henüz 3 aylıkken Alagille Sendromu teşhisi konulan Murat Üstün, sürekli kaşınınca okulu bıraktı. Karaciğer nakli için donör bekleyen Murat Üstün, kendisini eve kapatt

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Sürekli kaşındığı için kendisini eve kapattı
'in Seferihisar İlçesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Bengül Üstün, 2000 yılında dünyaya gelen oğlu Murat'ı 3 aylıkken rahatsızlanınca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Minik Murat'a burada 'Alagille Sendromu' adlı karaciğer hastalığı teşhisi konuldu. Bengül Üstün ve tır şoförü eşi Erdal Üstün'ün (57) yıllar sürecek mücadelesi başladı. Diğer organların da zarar görmesine yol açan 'Alagille sendromu' nedeniyle Murat'a, 2004 ile 2014 yıllarında anjiyo yapıldı. Hastalık, bir süre sonra Murat'ın gözlerine vurdu. Görme sorunu yaşamaya başlayan Murat'ın gözlerinin mercekleri ameliyatla değiştirildi.

DAYANAMAYIP BIRAKTIM
Murat'ın gözlerindeki rahatsızlığın ardından bu kez de vücudunda kaşıntı başladı. Sürekli kaşınan ve eğitimini 11'inci sınıfta bırakmak zorunda kalan Murat, "Sürekli kaşınıyorum. Okulu bıraktım. Arkadaşlarımla görüşmüyorum. Evden hiç çıkmıyorum, çünkü onlar, ben kaşındığım için bana garip gözlerle bakıyor. Eğer kaşınmasam okulumu bırakmaz okurdum" dedi. Kendisini eve kapatan ve dışarı çıkmak istemeyen Murat'a, doktorlar, karaciğer naklini şart koştu. Bir akrabadan uygun karaciğer bulundu. Ancak yaşı ve kilosu nedeniyle donör olamadı. Donör olacak kişinin 45 yaşından küçük ve yaşına göre, normal kiloda olması, kan grubunun da A Rh (+) olması gerekiyordu. Tedavisine İstanbul'da devam edilen Murat Üstün, donör bulunursa ameliyat edilip, sağlığına kavuşabilecek. Anne Bengül Üstün, yardım çağrısında bulunarak, "Ben bir anne olarak yıllardır çocuğumun hastalığıyla mücadele ediyorum. Oğlumun tekrar hayata tutunması için donör olabilecek kişilerden yardım istiyorum. Oğlumun yaşaması için bize yardım edin" diye konuştu.
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Sürekli kaşındığı için kendisini eve kapattı
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