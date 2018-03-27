Tedaviler yapay zeka ile yapılacak

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Sağlık alanında kullanımıyla ilgili dünya genelinde Ar-Ge çalışmalarının devam ettiği yapay zeka yazılımlarında Türk bilim insanlarının yürüttüğü proje, deneme uygulamalarına başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 10 kişilik ekip, 5 yıllık çalışma sonucu hastanın kan, idrar gibi tahlil sonuçlarından gelecek öngörüsünde bulunan sistem tasarladı. Hastaya ait geçmiş test verileri ve tahlil sonuçları üzerinden 200 milyona yakın matematik işlemi yapan "yapay zeka", zaman aralığına bağlı olarak hastaya ait bir sonraki tahmini ölçümü veriyor. Sistem, her hastalıkta ve her tahlil türünde kullanılabiliyor. Ölçümü istenen değerin "güven aralığı" çerçevesinde tahminini sunan "yapay zeka" sayesinde hekimin tedavide erken önlem alması, gerekirse yöntemini değiştirmesi ve yanlış tanının önlenmesi amaçlanıyor. Laboratuvar sonuçlarından tedaviye uzanan süreçte kullanılan modelleme sisteminin, ilk uygulamalarından başarılı sonuç alındığı bildirildi.Yapay zeka ile amaçlarının hekim, hasta ve labarotuvar çalışanlarına büyük kolaylıklar sağlamak olduğunu belirten DEÜ Endüstri 4.0 Koordinatörü Bilgisayar Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Sevinç, "Sistem ile yoğun bakımda yatan bir hastanın ileriye doğru durumunu hekime sağlam bir matematiksel temelde 3 gün, 6 gün ya da bazı testler için aylar sonrasına ait projeksiyonlar olarak sunabiliriz. Hekim tedavinin gidişi konusunda fikir geliştirebilir, hasta hakkında karar verirken daha güçlü olmasını sağlıyor" dedi.