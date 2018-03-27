Yerli tatilcilere erken rezervasyon uyarısı

BUGÜN NELER OLDU

2017 yılında turizm alanında toparlanmaya başlayan ve gelen turist sayısı artan Türkiye'de 2018 yılının ilk aylarında da göstergeler olumlu çıktı. hem Batı Avrupa'dan hem de Rusya'dan tatil için gelen erken rezervasyon talepleri yerli tatilcileri de erken davranmaya sevk ediyor. Sezonda yerli turistlerin istedikleri otelde yer bulma sıkıntısı yaşayabileceğini öngören turizm uzmanları, hem bütçeye uygun hem de sorunsuz bir tatil yaşamak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Yaşar Üniversitesi MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğretim Görevlisi Gökhan Doğan, "2018 yılı için ise 10 milyon kişinin erken rezervasyonla tatilini satın alması bekleniyor. Dış talepte ise Batı Avrupa'dan gelen yüksek talebin yanı sıra Rusya'dan da rekor bir talep artışı söz konusu. Yerli tatilciler oda bulmakta zorlanmamak ve buldukları yerleri sezonda daha pahalıya satın almamak için erken rezervasyon yapmalı" dedi. Ucuza tatil vaat eden her sitenin güvenilir olmadığının altını çizen Yaşar Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Özdemir Umutlu ise, "Kaçak bir acente ile çalışmanız durumunda herhangi bir hak iddia edemeyebilirsiniz" dedi.