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84'lük Fahrettin dedenin evini yenilediler

ve Sanatkarlar Odası, "" projesi kapsamında 84 yaşındaki Fahrettin dedenin evini başta sona yeniledi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 12:56
84'lük Fahrettin dedenin evini yenilediler

ve Sanatkarlar Odası Genel Sekreteri 'ın önderliğinde başlatılan proje kapsamında 'daki ihtiyaç sahibi yaşlılar tespit edilerek, çeşitli yardımlar gerçekleştiriliyor. İlçede tespit edilen yaşlıların birçoğunun ihtiyaçları giderilirken, son olarak İnönü Mahallesinde derme çatma evde tek başına yaşayan Fahrettin dedenin evinin mutfak, salon, kapıları, pencereleri yenilendi.

Bir haftadır gece gündüz demeden Fahrettin dedenin evi için uğraşan oda personeli uğraşları sonucunda evin eski halinden eser bırakmadı. Soma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Ayan ve Oda Genel Sekreteri Esin Ayan sosyal sorumluluk projesi kapsamında güzel neticeler aldıklarına dikkat çekerek, ihtiyaç sahiplerinin eksiklerinin giderilmesine devam edeceklerini vurguladı.

Yaptıkları çalışmalar sonucu büyük takdir toplayan Soma Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bu çalışmalarında ilçedeki esnaf da destek olurken, destek veren tüm kurumlara teşekkür edildi.

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84'lük Fahrettin dedenin evini yenilediler
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