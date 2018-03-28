Afyonkarahisar'da Şuhut Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

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Parke taşı yapım, bakım çalışmalarını sürdüren Şuhut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir yanında oluşturmuş oldukları ekipler ile çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili konuşan Başkan Bozkurt,''Belediyemiz ekipleri, yol bakım ve onarım hizmetleri çerçevesinde belediyemizin yetki alanı içerisinde bulunan yolların bakım ve tamiratı çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.İlçemizde Şuhut Belediyemiz tarafından yürütülen yol yapım,bakım ve tamirat çalışmaları kapsamında,asfalt ve beton yolların bozulan kısımlarının tamiratı;stabilize yolların bozulan kısımlarının tamiratı,genişletilmesi için çalışmalarımız devam ediyor'' dedi.