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'da Şuhut Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

'da Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un talimatları ile fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi güzergahında yol yapım bakım çalışmaları devam ediyor.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:19
Afyonkarahisar'da Şuhut Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Parke taşı yapım, bakım çalışmalarını sürdüren Şuhut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir yanında oluşturmuş oldukları ekipler ile çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili konuşan Başkan Bozkurt,''Belediyemiz ekipleri, yol bakım ve onarım hizmetleri çerçevesinde belediyemizin yetki alanı içerisinde bulunan yolların bakım ve tamiratı çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.İlçemizde Şuhut Belediyemiz tarafından yürütülen yol yapım,bakım ve tamirat çalışmaları kapsamında,asfalt ve beton yolların bozulan kısımlarının tamiratı;stabilize yolların bozulan kısımlarının tamiratı,genişletilmesi için çalışmalarımız devam ediyor'' dedi.
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Afyonkarahisar'da Şuhut Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
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