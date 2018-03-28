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Altay’dan yakışan hareket

Altay, sosyal sorumluluk projesi kapsamında down sendromlu özel çocukları tesislerinde ağırladı

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Altay’dan yakışan hareket
Altay, farkındalık yaratma amacıyla özel çocukları 7 hafta boyunca yeşil sahalarda konuk edecek. Down sendromlu çocukların sosyal hayatlarına katkı sağlanması amacıyla planlanan projede ilk buluşma Altay Vizyon Futbol Okulu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte özel tişörtlerini giyerek futbol okulu öğrencileriyle el ele sahaya çıkan özel çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Antrenörler nezaretinde becerilerini sergileyen çocuklar penaltı atıp çift kale maç yaptı.

Sevinç yaşadılar
Yaşıtlarına, "Yok aslında birbirimizden farkımız" mesajı veren çocuklar atılan her gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Bu coşkuya aileler de saha kenarından ortak oldu. Ulusal Down Sendromu Derneği Başkanı Şevket Cihan, "Çocuklarımız, 7 hafta boyunca her pazar günü sahada olacak. Finali 12 Mayıs'ta yapacağız. Altay'a bu imkanı tanıdığı için çok teşekkür ediyorum" dedi.
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Altay’dan yakışan hareket
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