Altay’dan yakışan hareket

, farkındalık yaratma amacıyla özel çocukları 7 hafta boyunca yeşil sahalarda konuk edecek. Down sendromlu çocukların sosyal hayatlarına katkı sağlanması amacıyla planlanan projede ilk buluşma Altay Vizyon Futbol Okulu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte özel tişörtlerini giyerek futbol okulu öğrencileriyle el ele sahaya çıkan özel çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Antrenörler nezaretinde becerilerini sergileyen çocuklar penaltı atıp çift kale maç yaptı.Yaşıtlarına, "Yok aslında birbirimizden farkımız" mesajı veren çocuklar atılan her gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Bu coşkuya aileler de saha kenarından ortak oldu. Ulusal Down Sendromu Derneği Başkanı Şevket Cihan, "Çocuklarımız, 7 hafta boyunca her pazar günü sahada olacak. Finali 12 Mayıs'ta yapacağız. Altay'a bu imkanı tanıdığı için çok teşekkür ediyorum" dedi.