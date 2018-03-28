Aydın’da Dünya Tiyatro Günü kutlandı

Şükran Güngör-Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi'nde prömiyeri yapılan oyun seyirciden tam not aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği komedi oyununda, bir elbise dolabı etrafında şekillenen olaylar ele alınıyor.

Şehir Tiyatrosu, Dünya Tiyatro Günü sebebiyle bu hafta seyircilerle "Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun" oyunuyla 28 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da, Moliere'in "Kibarlık Budalası" oyunuyla 29 Mart Perşembe günü saat 20.30'da , "Bir Hayalim Var" adlı kukla ve çocuk tiyatrosuyla da 31 Mart Cumartesi günü ise saat 16.00'da buluşacak.

30 Mart Cuma günü ise Türk tiyatrosunun iki usta oyuncusu Altan Erkekli ile Veysel Diker'in "Şifa Niyetine Müzikten Beri Sözden Öte" oyunu saat 20.30'da seyircinin karşısına çıkacak. "Söz"de Altan Erkekli'nin, "müzik"te ise Veysel Diker'in seyircilerle buluşacağı oyun, Aydınlılar tarafından merakla bekleniyor.

Dünya Tiyatro Günü'nün bir haftaya yayılan programla kutlandığı Aydın'da, oyunlar Şükran Güngör-Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi'nde sahneleniyor ve ücretsiz olarak izlenebiliyor.