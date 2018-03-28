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’dan seçmelerine 3 sporcu katıldı

Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığının 2018 faaliyet programında yer alan Büyükler ve Gençler seçmelerine ’dan 3 sporcu seçildi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 09:34
Aydın’dan Milli Takım seçmelerine 3 sporcu katıldı

Yüzlerce sporcunun mücadele ettiği seçmelerinde ilimizi Kung Fu Spor Kulübünden Fadime Atalay ve Rabia Uslu, Kuşadası Spor Kulübünden Saadet Koyuncu olmak üzere üç sporcu temsil etti.

Büyükler ve Gençler Milli Takım seçme müsabakalarının bitiminde kendi kategorilerinde Aydın Kung Fu Spor Kulübünden Rabia Uslu ve Fadime Atalay Türkiye Şampiyonu oldu. Kuşadası Spor Kulübünden Saadet Koyuncu ise EMF kategorisinde Türkiye ikincisi olarak Aydın'ı gururlandırdı.

Seçme müsabakalarının sonucunda Aydın Kung Fu Spor Kulübü sporcusu Fadime Atalay 8 Ağustos 2018'de Thailand'da yapılacak olan Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Aydın Kung Fu Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Murat Kaya yaptığı açıklama tüm emeklerinin karşılığını aldığını, sporcuların başarılı sonuçları nedeniyle gururlu olduklarını belirtti. Antrenör Kaya, maddi manevi desteklerini esirgemeyen Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan'a ve Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

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Aydın’dan Milli Takım seçmelerine 3 sporcu katıldı
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