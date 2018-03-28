Berberler ve kuaförüler eğitimden geçti

Afyon'daki bayan kuaförlerinin büyük bir kısmının katıldığı eğitim seminerinde yani tip saç modelleri ile makyaj teknikleri gösterildi. Eğitim seminerine katılanlar, hem saç hem de makyaj konusunda yeni bilgiler edindiler. Akşama kadar süren seminere katılanlara sertifikaları dağıtıldı. Afyon Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Tan, eğitim seminerinin son derece başarılı olduğunu belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti. Başkan Tan, "Eğitim seminerimize katılarak tam gün pür dikkat yeni modelleri inceleyen tüm bayan katılımcılarımız ile eğitimi verenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Amacımız bir kez daha eğitim semineri düzenlemek, üyelerimize elimizden gelen katkıyı sağlamaktır" diye konuştu.

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