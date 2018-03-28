"Biz Anadoluyuz" Projesi

Ağrı'dan havayoluyla gelen öğrenciler, Dalaman'da Sarsala ve Cleopatra koylarında tekne turu yaptı.Teknede müzik eşliğinde dans eden ve bol bol fotoğraf çeken öğrencilere, gezi sırasında sahil güvenlik botu eşlik etti.

Misafir öğrenci ve öğretmenler, daha sonra Dalyan Mahallesi İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezini (DEKAMER) gezdi.

Öğrenciler ayrıca, 2 bin 400 yıllık kaya mezarlarını ve 18. yüzyılda inşa edilen Dalyan Merkez Camisi'ni de görme fırsatı buldu.Patnos Cengiz Topel Ortaokulu öğretmeni Seher Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin çok güzel ve faydalı olduğunu belirterek, "Güzel, keyifli ve eğlenceli bir tekne gezisi oldu. Birçok öğrencimizin ilk defa deniz görmeleri onlar için farklı bir deneyim oldu. Mutlulukları yüzlerinden ve hareketlerinden belliydi." dedi.

Patnos ilçesinde öğretmenlik yapan Ebru Korkmaz da 49 öğrenciyle Muğla'ya geldiklerini, öğrencilerinden birçoğunun ilk defa tekne turuna çıktığını ve caretta caretta gördüğünü ifade etti.

Öğrenciler, yarın Menteşe ilçesinde tarihi mekanları gezip, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde tiyatro gösterisi izleyecek.