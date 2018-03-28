Buca’da tiyatro rüzgarı

Fransız yazar Emmanuelle Marie'nin yazdığı, usta tiyatrocu Özen Yula'nın yönettiği, iki kız kardeşin geçmişleriyle ve kendileriyle yüzleşmelerini anlatan oyun, izleyenleri kendi duygu ve anlam dünyalarına doğru öznel bir yolculuğa çıkardı.

Buca Belediyesi'nin Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri kapsamında yer alan, ünlü oyuncular Deniz Çakır ve Derya Alabora'nın rol aldığı tiyatro oyunu "Beyaz", Buca'da sahnelendi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda oynanan oyuna Bucalılar yoğun ilgi gösterdi. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da izleyiciler arasındaydı.

Genç yaşta hayata veda eden Fransız yazar Emmanuelle Marie'nin ölümünden üç yıl önce; 2004'te yazdığı, annelerinin rahatsızlığı dolayısıyla yıllar sonra bir araya gelen, hayatını evinden uzakta kendi isteğine göre yaşayan abla ve hayallerini gerçekleştiremeyen kız kardeşin geçmişleriyle hesaplaşmasını anlatan oyun, Bucalıların büyük beğenisini kazandı.

Oyunda, Derya Alabora duygudan duyguya, halden hale jet hızıyla geçen, telaşlı, delifişek bir abla, Deniz Çakır ise sürekli ayağı kapı eşiğinde olup o adımı bir türlü atamayan, kendi zincirinin ucundaki ağırlığı da kendisi yüklenen kız kardeş rolünde muhteşem bir performans sergiledi.

Deniz Çakır ve Derya Alabora'nın etkileyici oyunculukları ile herkesin yaşamında kesitler bulduğu oyun, Bucalı tiyatro severler tarafından ayakta alkışlandı.

