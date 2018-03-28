Büyüdüğü pistte başarıya koşuyor

İzmir
'de Eski milli ciritçi annesinin antrenmanları dolayısıyla çocukluğu pistlerinde geçen 21 yaşındaki Elif Taş, gülle atmadaki başarısıyla dikkati çekiyor. Annesi Aysel Taş sayesinde atletizm pistiyle bebeklik döneminde tanışan Elif Taş, 6 yıl önce başladığı gülle atmada yeteneğiyle göz dolduruyor. Sporcu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Elif Taş, henüz 20 günlükken milli ciritçi annesinin müsabakaları için pistte boy gösterdi. Yine cirit branşında mücadele eden ağabeyi eski milli sporcu Şevket Taş ve annesiyle atletizm sahalarına gidip gelen Elif, küçükken oyunlar oynadığı pistlerde şimdi gülle atmada başarılara imza atıyor. Aileden ayrıcalıklı
Gülle atmaya 2012'de başlayan, 2 yıl sonra milli takıma seçilen Elif Taş, yıldızlarda Avrupa ve dünya şampiyonalarında finallere kaldı. Milli sporcu, 2014'te Balkan dördüncüsü oldu. Antrenörü annesi olan Elif Taş, "Ailece sporcu olmak çok ayrıcalıklı. Gelecek yıl 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılacağım. Kariyerime Avrupa Şampiyonluğu'nu eklemek istiyorum" şeklinde konuştu.