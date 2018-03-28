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Çivril’de 330 konutunun yapımı devam ediyor

Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, konutların yüklenici firma tarafından taahhüt edilen tarihte bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 16:36
Çivril’de 330 TOKİ konutunun yapımı devam ediyor

Çivril'in Yukarı Mahallesinde tarafından yapımına başlanan 330 Konut Projesi tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ projesinde 1 cami, 2 büfe ile alt yapı ve çevre düzenlemesi de yer alıyor. Bu konutlar yükseklikleri zemin +3 olarak hayata geçirilecek. 109 tanesi 2+1 ve 221 tanesi ise 3+1 şeklinde olacak olan TOKİ konutlarının; cep zemin kat seviyesinde taş kaplama, balkon ve pencere aralarında ahşap görünümlü fibercement kaplamalar kullanılıyor. TOKİ konutlarında hummalı bir çalışma sonucu adım adım ilerlemeye devam edildiğini belirten Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, "TOKİ birçok isteğe cevap verecek, özellikle dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştıracak. Konutlar mimarisi ile çevre il ve ilçelerdeki konutlardan daha farklı olacak. Sadece ev değil yeni bir yerleşim alanı yapıyoruz, konutlar yapımı tamamlandığında Çivril yeni bir yerleşim alanına kavuşmuş olacak. Yapılacak olan konutların ilçe halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Çivril’de 330 TOKİ konutunun yapımı devam ediyor
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