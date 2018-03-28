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Diyetisyen Kümeli Nazilli’deki vatandaşlarla buluştu

Ünlü diyetisyen ve sağlıklı beslenme uzmanı , Nazilli Belediyesi 9. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali programına konuşmacı olarak katıldı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 09:48
Diyetisyen Kümeli Nazilli’deki vatandaşlarla buluştu

Kümeli, Nazillili vatandaşlara sağlıklı yaşam için öğütler verdi.

Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu'nda düzenlenen 'Sağlığımı önemsiyorum' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan sağlıklı beslenme ve diyet uzmanı , kişisel özelliklerin ön plana alındığı 'Sentez Diyeti' adını verdiği yöntemi, yiyeceklerin vücuda verdiği tepkiyi, organik gıdalar, sağlıklı, zayıflatan çorbalar ve elma sirkesinin mükemmel işlevine dair önemli ipuçları paylaştı.

Sağlıklı beslenmenin 5 şartı olduğunu aktaran Kümeli, kişinin genetik yapısı ve yaşam şekline göre tüm besinlerden yeteri kadar tüketmenin, yeteri kadar su içmenin, yavaş yemek yemenin ve sürekli fiziksel aktivite içerisinde olmanın önemine değindi.

Kümeli insanların kendi açlığının farkında olmaları gerektiğinin altını çizerek, "Kendi açlığınızın farkında olun, fiziksel açlık ile duygusal açlığınızın ayrımını yapın, duygusal açlıkta unutmak istediğiniz anıları çiğner ve asla doyduğunuzu hissetmezsiniz" dedi.

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Diyetisyen Kümeli Nazilli’deki vatandaşlarla buluştu
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