Doğaseverler Taşoluk’ta yürüyüş yaptı

Taşoluk Belediyesi tarafından yapılan Değirmenönü isimli mesire alanından başlayan yürüyüş Şehit Şüheda Parkı içinde bulunan Mahmarı Obası'na doğru sürdürüldü. Yaklaşık 12 kilometre yürüyen doğaseverlere Mahmarı Obası'nda kahvaltı veren Taşoluk Belediye Başkanı Murat Öner AFDOS'lu doğseverlere katılımları dolayısıyla teşekkür ederek yaptığı çalışmalarla ilgili kısa bir değerlendirmede bulundu. Taşoluk Göleti manzaralı bir tesis olan Mahmarı Obası'nı iki yıl içinde tamamladıklarını belirten Başkan Öner, "Bu güzel tesisimizde ilk kez sizleri ağırladık. Bundan böyle buraya tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Tesisimizden akşamları günbatımı manzarasını herkes izlemeli. Misafirlerimiz ellerine kitaplarını alıp gelsinler. Ben buraya tefekkür alanı diyorum. Hem manzaramız, hem de lezzetlerimiz çok güzel" diye konuştu.

AFDOS Kulüp Başkanı Mehmet Bilgiçer ise Başkan Öner'e konukseverliği dolayısıyla teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.