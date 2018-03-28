Ege Üniversitesi’nden yeşil kampüs geliyor

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Ege Üniversitesi, çok özel bir projeye imza atıyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde başlayan "Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs" ile trafik yoğunluğu azalırken, yollar öğrenci ve çalışanların yaşamlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Budak Ege Üniversitesi kampüsünü çevre dostu bir kampüse dönüştürme gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek "Üniversitemizin enerji giderlerini minimize edecek ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişimizi sağlayacak projemizi tamamladık. Kendi enerjimizi üreteceğiz ve buradan sağlayacağımız kaynağı bilimsel projelerimize aktaracağız. Kampüsümüzde ayrıca elektrik enerjisi ile çalışana bir ring aracını da faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Tüm bunlar ve yeni otopark projelerimiz üniversitemizi çevre dostu bir kurum haline getirmek ve topluma bu anlamda liderlik etme vizyonumuzdan kaynaklanıyor" diye konuştu.Ege Üniversitesi'nin adeta bir kent nüfusuna sahip olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, "Kampüsümüzde trafik hareketliliğini en aza indirerek daha huzurlu bir kampüs atmosferi oluşturmaya gayret ediyoruz. Araçların merkezi otoparklara park edilmesi ile çevredeki olumsuz görüntünün önüne geçeceğiz" dedi. Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs Projesi'nin hayata geçirilmesi ile özellikle doğal dengenin bozulmasına neden olan karbon salınımını azaltırken aynı zamanda kampüs trafik yoğunluğunun da yaşanmasına engel olunacak. Sağlıklı bir yaşamın teşviki, obezitenin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin desteklenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen, 10 bin adım etkinliğine destek olunması projenin bir diğer amacını oluşturuyor.