Fetrek’te çifte sevinç

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Torbalı İlçesi'nde 1. etap çalışmaları kapsamında dere ıslahı, zemin döşemesi, yapay ada ve ağaçlandırma yapılan Fetrek Çayı'nda şimdi de iki adet köprünün temeli atıldı. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'in kepçeye binip bizzat temelini attığı çalışma kapsamında yapay ada ile ana kara arasında iki adet kemerli köprü inşa edilecek. İlk etap çalışmalarını başarıyla tamamladıklarını ifade eden Görmez, "İkinci etap çalışmalarımız devam ederken Fetrek üzerine bir rekreasyon alanı inşa etmek için kollarımızı sıvadık. Buraya inşa edeceğimiz iki adet kemerli köprü ile yapay adamızı karaya bağlayacağız. İnşallah önümüzdeki yaz aylarında Torbalılı hemşerilerimiz buraya gelip aileleri ile birlikte hep beraber piknik yapabilecekler. Burada toplam 300 bin metrekareye yakın yeşil alanı Torbalı'ya kazandıracağız" diye konuştu. Başkan Görmez yaptığı açıklamanın ardından kepçeye binerek inşa edilecek çifte köprünün temelini attı.