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Genç çiftin nikahını Başkan Yaralı kıydı

Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Saruhanlı'da katıldığı düğün töreninde hayatlarını birleştiren Hasan Hüseyin Ayçiçek ile Aslıhan Çantay'ın nikahını kıydı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 10:26
Genç çiftin nikahını Başkan Yaralı kıydı

Başkan Yaralı, Saruhanlı Belediye personeli İsmail Ayçiçek'in oğlu Hasan Hüseyin ile Nimet Çantay'ın kızı Aslıhan'ın düğün törenine katılarak genç çiftin nikah akdini gerçekleştirdi.

Saruhanlı Belediyesine ait düğün salonunda düzenlenen düğünde çiftin nikahını kıyan Başkan Yaralı, çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyerek şunları söyledi:
"Her şeyden önce bu birlikteliğin sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde devam etmesini temenni ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun."
Evlenen gençleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Yaralı konuşmasının ardından evlilik cüzdanını geline teslim etti.

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Genç çiftin nikahını Başkan Yaralı kıydı
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