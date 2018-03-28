Göztepe evinde oynadığı son 6 maçı da kaybetmedi

SPOR
Toto Süper Lig'de pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, Bornova Stadı'nda oynadığı son 6 maçta 14 puanı hanesine yazdırdı. Bu periyotta Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0, Atiker Konyaspor'la Demir Grup Sivasspor'u 1-0, Antalya
spor'u da 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarından beraberlikle ayrıldı. Deplasmanlarda son haftalarda istediği skorları elde edemeyen İzmir
ekibi evinde en son 5 Ekim'de Beşiktaş'a 3-1 kaybetti. Bornova'da taraftarının müthiş desteğini arkasına alan Göz-Göz, 12 karşılaşmada sadece 2 kez yenildi. Kasımpaşa karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını ifade eden teknik direktör Tamer Tuna, Avrupa hedefine ulaşmak için iç saha karşılaşmalarını kazanmaları gerektiğini söyledi. Fikstürün kendileri için avantaj sağladığını ifade eden Tuna, "Sezon sonuna kadar 5 karşılaşmayı taraftarımızın önünde oynayacağız, sadece 3 deplasmana çıkacağız. Bunun avantajını kullanmak istiyoruz" dedi.