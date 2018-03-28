İÇDAŞ madalyaları topladı

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- 25 Mart 2018 tarihinde Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Bölge Birinciliği yarışmaları yapıldı. Çanakkale
'yi temsil eden İÇDAŞ Spor Yüzme Takımı, Kocaeli'nde gerçekleştirilen yarışlara katıldı. Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Bölge Birinciliği yarışlarında mücadele eden İÇDAŞ Spor'un genç yüzücüleri başarılı sonuçlarla şampiyonaya damga vurdu. İÇDAŞ'ın yıldızlarından Zeynep Sena Tuna 50 metre sırt 13 yaş kızlarda bölge birincisi ve 100 metre sırt 13 yaş kızlar kategorisinde bölge ikincisi oldu. Defne Güneri 50 metre kurbağa 14 yaş kızlarda 3'üncü 100 metre kurbağa 14 yaş kızlarda 4'üncü oldu. Ilgaz Uğur 50 metre kelebek 13 yaş kızlarda 3'üncü, Servet Demiray ise, 200 metre sırt 14 yaş erkeklerde 4'üncü oldu.