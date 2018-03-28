Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > İnternet üzerinden vize dolandırıcılığı

üzerinden dolandırıcılığı

üzerinden işlemleri hizmeti verdiğini ileri süren bir firmanın vatandaşları dolandırdığı iddia edildi. Mağdurlardan biri olan ve ’da yaşayan isimli vatandaş başka insanların mağdur olmaması için Cumhuriyet Savcılığına şikayet başvurusunda bulundu.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:05
İnternet üzerinden vize dolandırıcılığı

'a gitmek için üzerinden ulaştığı bir site ile bağlantı kuran isimli vatandaş kendisine bildirilen hesap numarasına işlemleri için bin 400 para yatırdı. Kendisinden kişi başı 350 TL para talep edilen Totoz, ödeme yapmasına rağmen vize işlemlerinin gerçekleşmediğini, yapılan ödemenin vize işlemleri ile alakalı olmadığı ve dolandırıldığını öğrenince Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bodrum'da hediyelik eşya satarak geçimini sağlayan Hasan Totoz, ailesi ve kendisi için ödeme yaptığı kişileri telefonla arayınca karşısına çıkan kişilerin sürekli kendisini çeşitli bahanelerle oyaladığını anladı.

'nde çok sayıda vatandaşın bu şekilde mağdur olduğunu 'deki konsolosluğa gidince öğrenen Bodrum'daki vize mağdurları, başka insanların art niyetli kişilere kanmamasını isteyerek, vize işlemlerini ilgili kurumlardan yapmalarını tavsiye etti.

MAĞDUR HASAN TOTOZ YAŞADIKLARINI ŞÖYLE ANLATTI:

"İki aile Yunanistan vizesi almak için telefonla müracaatta bulunduk. Telefonda müracaatta bulunduğumuz kişilerin bu işle hiç alakası olmadığını ve para yatırmalarını söylediler, bankaya para yatırdık ama vize işlemlerine gittiğimiz zaman o para, yatırdığımız parayla vize işlemlerinin olmayacağını ve o şirketle de hiçbir alakalarını olmadığını söylediler.

Biz tekrardan para yatırmak zorunda kaldık ama ben paramı geri istediğim halde bile benim paramı geri ödemediler. Savcılığa da dilekçe ile başvurdum, gerekli işlemin yapılacağına inanıyorum, başka mağdurlar olsun istemiyorum."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İnternet üzerinden vize dolandırıcılığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN