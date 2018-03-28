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İstismar şüphelileri 'da yakalandı

'ın Emirdağ ve Sandıklı ilçelerinde jandarmanın operasyonunda 'çocuk istismarı' suçundan aranan 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

DHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:13
İstismar şüphelileri Afyonkarahisar'da yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Emirdağ ilçesi Çatallı köyünde 20 Mart'ta icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında hakkında adli makamlarca yakalama emriyle 'çocuğun nitelikli ı' suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bolvadin Cezaevi'ne teslim edildi.

Sandıklı ilçesi Menteş köyünde aynı gün icra edilen devriye esnasında da hakkında adli makamlarca yakalama emriyle 'kişiyi hürriyetinde yoksun kılma' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şüpheli saklandığı yerde yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sandıklı Cezaevi'ne konuldu.

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İstismar şüphelileri Afyonkarahisar'da yakalandı
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