İzmir’in göbeğinde konteynırda eğitim

İzmir
'in Buca İlçesi'ne bağlı Yıldızlar Mahallesi'ndeki Zeki Püskülcü İlkokulu, binadaki çökme nedeniyle 2012 yılında boşaltıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, hayırsever bir vatandaş tarafından bağışlanan okul arsası üzerinde yeniden bir bina inşa etmek istedi. Ancak okul binasının üzerine kurulduğu arsa, tarla vasfında olduğu için eğitim kurumu yenilenemedi. Bunun üzerine yetkililer geçici bir çözüm üretti. Öğrenciler, ilk olarak mahalledeki Yıldızlar Camisi'nin altında ders görmeye başladı. Bu durum tartışma konusu olunca, bu kez de okul bahçesine konteynırlar yerleştirildi. Biri idari bina olarak kullanılan 40 metrekarelik 5 konternırdan 4'ünde 70 öğrenci eğitim alıyordu. Okul istiyoruz
Bu yıl okulda ana sınıfı açılınca, konteynır sayısı 6'ya, öğrenci sayısı 90'a çıktı. 2015 yılından bu yana konteynırlarda ders işlemek zorunda kalan çocuklar, okullarına kavuşacağı günü beklerken, öğrenci velileri ise artık sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyor. Konteynırların sağlıksız olduğunu belirten velilerden Özlem Toker, öğrencilerin güzel bir okulda okumasını istediklerini aktardı. 3 çocuğu eğitim gören Fadime Dirbizoğlu ise okulun sıfırdan yapılmasını istediğini ifade etti. Çocuğunun sağlıklı bir ortamda eğitim almasını isteyen Kadriye Özen ise, "Çocuklarımızın ısınabileceği, oturup kalkabilecekleri sınıflar olmasını istiyoruz. Çocuğum hastalıktan kurtulmuyor. Sürekli hastanedeyiz" dedi. Çocuklarını okula getirmek için dereden geçmek zorunda kaldığını söyleyen Güllü Bir ise, "Sürekli pis suyun içerinden geçtiğimiz için ben de çocuklar da hasta oluyoruz. Buraya köprü yapılmasını istiyoruz" dedi. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can da okul binasını yapmak istediklerini, ancak arsanın imar sorunu çözülmeden bina yapamayacaklarını belirtti. Can, yerel yönetimlerin tarla vasfı taşıyan arsanın imar sorununu çözmesini istedi.