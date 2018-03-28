Karabağlar da İZSU kurbanı

Karabağlar Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Emrullah Kavuz, İzmir
Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yol çalışmalarına tepki gösterdi. Saim Çıkrıkçı Caddesi'nin İZSU tarafından 3 ay önce kazıldığını fakat üstünkörü kapatıldığını ifade eden Kavuz, "Burası İzmir'in merkezi Yeşilyurt semti.. 'Türkiye'yi de İzmir gibi yöneteceğiz' diyen şahsiyetlere, siyasetçilere buradan sesleniyorum. Şu gördüğünüz yolların haline bir bakın. Burada bütün araçların alt takımları, amartisörleri zarar görüyor. Buradan her gün ilkokul, ortaokul öğrencileri gidip geliyor. Yağmur yağdığı zaman burası bildiğiniz göl gibi oluyor. Artık vatandaş bıkmış durumda. Türkiye'yi de bu şekilde mi yöneteceksiniz" dedi.Eleştirilerini sürdüren Kavuz, "Bizler televizyonlardan Güneydoğu'daki PKK'lıların açtığı hendekleri gördük onlara alışığız. Afrin'de PYD'lilerin, PKK'lıların hendeklerini gördük alışığız ama bu da herhalde İzmir'de CHP'lilerin İzmirli vatandaşlarımıza açmış olduğu hendekler. Yazık günah, şu yolların haline bir bakın. Buradan Aziz Kocaoğlu'na sesleniyoruz. Burası 100. İlkokulu'nun önündeki Çıkılcı Caddesi... Aylardır bütün sokaklarımız bu şekilde. Esnafların hepsi tozdan, dumandan şikayetçi. Bize 'sesimiz olun' diyorlar. Biz de onların sesi olmaya gayret ediyoruz. Size oy veren insanlara yapmış olduğunuz hizmet bu mu Sayın Aziz Kocaoğlu?" diye konuştu. Yeşilyurt semti Saim Çıkrıkçı Caddesi'nin İZSU tarafından 3 ay önce kazıldığını söyleyen 57 yaşındaki SGK emeklisi Nuri Yeşilyurt, "Annem astım hastası. Tozdan topraktan kapıyı pencereyi açamıyoruz. Arbalar yolda ilerleyemiyor. Asfalt yerine su döküp duruyorlar" diye konuştu. Baharat işiyle uğraşan 35 yaşındaki mahalle sakini Ahmet Güneyli, "Aylardır Saim Çıkrıkçı Caddesinden arabamla geçmiyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin artık sanayi sitesi ile ortak çalıştığını düşünüyorum. Arabamıza alt takım yaptırmaktan bıktık. Eve market alışverişi yapar gibi arabaya alt takım tamiratı yaptırıyoruz. Bir an önce bu yol düzeltilsin. Bıktık artık" ifadelerinde bulundu.