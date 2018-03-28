Karabağlar da İZSU kurbanı İZSU’nun kazıyıp da kapatmadığı yollara Karabağlar da eklendi. Durum böyle olunca Saim Çıkrıkçı Caddesi köstebek yuvasına döndü. AK Partili Kavuz da, Büyükşehir’i göreve davet etti

Giriş Tarihi: 28.3.2018