Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Karşıyaka’nın Menemen’de oynama planı rafa kalktı

Karşıyaka’nın Menemen’de oynama planı rafa kalktı

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Karşıyaka’nın Menemen’de oynama planı rafa kalktı
Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'le geçen ay görüşerek bu hafta 1 Nisan Pazar günü oynanacak Nazilli Belediyespor ve 29 Nisan'daki Fethiyespor maçlarını yenilenen Menemen İlçe Stadı'nda yapmak için söz alan Karşıyaka, kötü gidişat üzerine bu fikirden vazgeçti. Yeşil-kırmızılı ekip, kendisi gibi düşme hattında bulunan Nazilli'yi pazar günkü Ege derbisinde yine Atatürk Stadı'nda konuk edecek. Sezonun bitimine 6 hafta kala kurtuluş hattındaki Fethiyespor'un 10 puan gerisine düşen Karşıyaka'nın grupta üst üste çıkacağı Nazilli ve Altay derbilerinin ardından kümede kalma umudunu matematiksel olarak yitirip 38 yıl sonra resmen TFF 3'üncü Lig'e düşme ihtimali bulunuyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karşıyaka’nın Menemen’de oynama planı rafa kalktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN