Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kuklalara ayağı ile can veriyor

Kuklalara ayağı ile can veriyor

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Kuklalara ayağı ile can veriyor
12. Uluslararası Kukla Günleri'nin davetlisi olarak kente gelen 35 yaşındaki Veronica Gonzales, ayaklarını kullanarak müzik, şiir, ritim ve yemek sanatını bir araya getirdiği "Mutfaktaki Ayaklar" adlı gösterisini İzmirlilerin beğenisine sunuyor. Gonzales, İtalyan kadınların tariflerinden derleyerek hazırladığı yemek kitabıyla İtalyan yemek kültürünü dünyaya anlatan Artusi'nin dehasını, sadık asistanı Marietta'nın gözlerinden ayak tabanlarına bir çift göz, ağız ve burun, ayak parmaklarına da peruk takıp bacaklarına kıyafet giyerek anlatıyor. Gonzales, "Tekniğimi açıklamak çok zor, bacaklarımı ve ayaklarımı karaktere dönüştürüyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuklalara ayağı ile can veriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN