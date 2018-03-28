Kuklalara ayağı ile can veriyor

12. İzmir
Uluslararası Kukla Günleri'nin davetlisi olarak kente gelen 35 yaşındaki Veronica Gonzales, ayaklarını kullanarak müzik, şiir, ritim ve yemek sanatını bir araya getirdiği "Mutfaktaki Ayaklar" adlı gösterisini İzmirlilerin beğenisine sunuyor. Gonzales, İtalyan kadınların tariflerinden derleyerek hazırladığı yemek kitabıyla İtalyan yemek kültürünü dünyaya anlatan Artusi'nin dehasını, sadık asistanı Marietta'nın gözlerinden ayak tabanlarına bir çift göz, ağız ve burun, ayak parmaklarına da peruk takıp bacaklarına kıyafet giyerek anlatıyor. Gonzales, "Tekniğimi açıklamak çok zor, bacaklarımı ve ayaklarımı karaktere dönüştürüyorum" dedi.