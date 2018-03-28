Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kütahya Çavdarhisar'da örnek proje

Çavdarhisar'da örnek proje

'nın Çavdarhisar ilçesi Kaymakamlığı ve Çavdarhisar Ortaokulu idaresi, lise giriş imtihanlarında başarılı olacak öğrencileri, uçakla seyahat edilecek olan bir günlük İstanbul gezisiyle ödüllendireceğini açıkladı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:29
Kütahya Çavdarhisar'da örnek proje

'İstanbula'a uçmaya hazırmısınız' sloganıyla öğrencilere çağrıda bulunan, Çavdarhisar Ortaokul Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Çavdarhisar Kaymakamlığının desteği ile Çavdarhisar Ortaokulu olarak, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Proje Liselerinden birini kazanan öğrencilerimizi, uçakla bir günlük ücretsiz İstanbul seyahatine götürüyoruz.

Hem uçağa binme imkanı, hem de İstanbul'un tarihi mekanlarını gezme imkanı sunan bu ödüllle öğrencilerimizi ders çalışmaya teşvik ediyoruz. Projeye desteklerinden dolayı Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül'e teşekkür ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kütahya Çavdarhisar'da örnek proje
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN