Kütahya Çavdarhisar'da örnek proje

'İstanbula'a uçmaya hazırmısınız' sloganıyla öğrencilere çağrıda bulunan, Çavdarhisar Ortaokul Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Çavdarhisar Kaymakamlığının desteği ile Çavdarhisar Ortaokulu olarak, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Proje Liselerinden birini kazanan öğrencilerimizi, uçakla bir günlük ücretsiz İstanbul seyahatine götürüyoruz.

Hem uçağa binme imkanı, hem de İstanbul'un tarihi mekanlarını gezme imkanı sunan bu ödüllle öğrencilerimizi ders çalışmaya teşvik ediyoruz. Projeye desteklerinden dolayı Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül'e teşekkür ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı.