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Şaphane'de okuma yazma kurslarına ilgi

Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma-yazma seferberliği, Şaphane ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından köylerde açılan kurslarla devam ediyor.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:26
Kütahya Şaphane'de okuma yazma kurslarına ilgi

Şaphane ilçesine bağlı Karamanca köyünde açılan kursa 9 kursiyer katılıyor. Son derece azimli olan kursiyerlerin kurs giderleri Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından karşılanıyor.

Sınıf öğretmeni Hatice Kayacı'nın öğretmenliğini yaptığı kursun önümüzdeki yıl da devam etmesini talep eden kursiyerler, öğretmenlerinin çalışmalarından memnun olduklarını söylediler.

Kursiyerlerden Halime Cangür, "Öğretmenimiz ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüze bu yaşta bize okuma yazma öğrenme fırsatı verdikleri için teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza başlattığı için şükranlarımızı sunuyoruz'' ifadelerini kullandı.

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Kütahya Şaphane'de okuma yazma kurslarına ilgi
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