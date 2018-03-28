Kütüphane kurmak için bankadan kredi çekti Kerim Erhan isimli vatandaş, Ayvalık’ta kütüphane kurmak için kredi çekti. Kütüphane için 4 bin yeni kitap satın alan Erhan, krediyi emekli maaşıyla ödüyor

Giriş Tarihi: 28.3.2018