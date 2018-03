Kütüphane kurmak için bankadan kredi çekti

BUGÜN NELER OLDU

aylarını Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde geçiren ve aslen İstanbullu olan iki çocuk babası, emekli gemi inşaa mühendisi 54 yaşındaki Kerim Erhan, 2004 yılında Bolu Mudurnu'da, 2006 ve sonraki yıllarda sırayla Samsun'un 19 Mayıs'ta, Şanlıurfa Birecik ve Kars'ta kütüphane açtı. Bu kütüphaneleri maaşından biriktirdiği paralarla ve arkadaş çevresinden aldığı destekle kuran Erhan, 2 yıl önce emekli oldu. Son olarak yazları kaldığı Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde bir kütüphane kurmak için kolları sıvadı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ayvalık Şube Başkanı Nuray Özer ile iletişime geçen Erhan'a kütüphane kurması için Ayvalık Belediyesi tarafından Gençlik Merkezi'nde 100 metrekarelik bir alan tahsis edildi. bankadan 33 bin lira kredi çeken Erhan, kütüphane için 4 bin yeni kitap ile birlikte masa, sandalye ve rafları satın aldı.Kütüphaneyi 19 Mayıs'ta açmayı planladıklarını belirten Kerim Erhan, "14 yıl önce Ayvalık'a geldim ve kente aşık oldum. Kütüphane bir an önce açılabilsin diye banka kredisi çekerek kitapları, masaları, rafları satın aldım. Şimdi de her ay banka kredisinin taksitlerini emekli maaşım ile ödüyorum" dedi.