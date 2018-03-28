Onlar için her yer kapsama alanıBayraklı’dan kıtalararası iletişim ağı

Haberleşme altyapısını kamunun hizmetine sunan ekip, Bayraklı Belediyesi tarafından tahsis edilen hizmet binasında belirli periyotlarla bir araya gelerek, sürekli bilgilerini tazeliyor.



Bünyesinde kurduğu Deprem Etüt Merkezi ile İzmir'de bir ilke imza atan Bayraklı Belediyesi, ilçenin merkezi yerlerine yerleştirdiği yedi deprem konteyneriyle de örnek oluyor. Bu kapsamda Bayraklı Belediyesinin Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti ile önceki yıllarda başlattığı birliktelik de sürüyor. Afet durumlarında haberleşme ağı işini gönüllü olarak üstlenen TRAC üyeleri, sürekli bir araya gelerek, dünya ile iletişim kurup bilgilerini güncelliyor. 1992 Erzincan, 1995 Dindar, 1999 Marmara ve Düzce depremlerinde önemli rol üstlenen TRACK üyeleri radyo frekansları sayesinde dünyadaki herhangi bir noktaya kesintisiz olarak ulaşabiliyor. Bayraklı Belediyesinin 75'inci Yıl Mahallesinde tahsis ettiği binada çalışmalarını sürdüren ekip, deprem başta olmak üzere tüm doğal afetlere karşı vatandaşların bilinçli ve hazırlıklı olması gerektiğini söylüyor.



ACİL YARDIMDA 'TRAC' DEVREDE

Türkiye'de 51 ilde yaklaşık 2 bin 500 üyesi bulunan TRAC'ın İzmir Şubesi Başkanı Gökçe Doğan, "1961 yılında kurulan TRAC, kamu yararına çalışan dernekler statüsünde faaliyetini sürdürüyor. Birçok doğal afette acil yardım durumlarında biz devreye girdik. Biz sahne arkasında iletişim ve muhabereyi sağlayan resmi kurumlara yardım eden bir gönüllü kuruluş olarak görev yapıyoruz. 1999 Marmara depreminde iletişim kesildiği anda tüm iletişimi TRAC sağlamıştı. Van depreminde bağlantıyı İzmir'den biz kurmuştuk. Şu zamanda da alt yapı bağlantıları kurup İzmir'in afet anında tüm kesilen iletişimini sağlamak üzere buradan çalışmalar yapıyoruz" dedi.



"ÖNLEMLERİMİZİ ALIYORUZ"

İzmir'in deprem kuşağında olması nedeniyle Bayraklı Belediyesi olarak yıllar içerisinde üzerlerine düşen tüm hassasiyeti gösterdiklerini dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Binaların sağlamlığı, toplanma noktaları, enkaz içinde yaralı kurtarma gibi önemli konuların yanında iletişim konusu bence biraz hafife alınıyor. Üzerinde fazla durulmuyor. Yaşanabilecek bir doğal afet sonrası herkesin ilk yaptığı şey doğal olarak sevdiklerine ulaşmak oluyor. Bu da iletişim altyapısının yoğunluktan dolayı çökmesine sebep oluyor. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti ile protokol imzalayarak, onlarla iletişim birlikteliğini sağladık. 75'inci Yıl Mahallesi'nde bir mekan tahsis ederek, Bayraklı'dan dünyanın diğer ucuna kadar uzanan geniş bir iletişim ağını hayata geçirdik. Biz önlemlerimizi alıyoruz ancak inşallah böyle bir afetle karşılaşmayız" diye konuştu.