PAÜ Hastanesi Merkez Laboratuvarı yenilendi

Prof. Dr. İlknur Kaleli ve Prof. Dr. Süleyman Demir yönetiminde, Öğretim Üyeleri ve laboratuvar çalışanları ile birlikte PAÜ Hastaneleri Merkez Laboratuvarı en ileri teknolojiye sahip modern cihazlarla kesintisiz olarak 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastane laboratuvarının Denizli'de diğer hastanelerde çalışılmayan birçok testi içeren geniş bir test yelpazesine sahip olduğunu ifade etti. Laboratuvarlarda yaklaşık yıllık ortalama 7 milyon test çalışıldığı belirtildi. Laboratuvarlarda çalışılan testlerin doğruluğu ve tekrarlanabilirliği, düzenli olarak iç ve dış kalite kontrol çalışmaları ile laboratuvar kalite kontrol kuralları çerçevesinde de takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı 'Tıbbi Laboratuvar' ruhsatına sahip tesiste Acil ve rutin biyokimya, hormon (hormon testleri, tümör belirteçleri, ilaç düzeyleri), hematoloji, idrar ve gaita analizleri bakteriyolojik ve moleküler mikrobiyoloji testleri çalışan bölümler de bulunuyor.

Başteknisyen Raziye Ünlübaş yönetiminde laboratuvarda çalışan 60 personele düzenli olarak kalite yönetiminin bir parçası olarak laboratuvar güvenliği denetimleri, kalite standartlarıyla ilgili eğitimler verildiğini aktarıldı. Ayrıca 2018 yılı için yapılan düzenlemeyle mevcut cihazların hız ve sayılarının artırılarak hastalara daha hızlı sonuç verilmeye başlandığını, bu arada kalite yönetiminde son basamak olarak gösterilen yalın 'Altı Sigma' felsefesi gereğince daha kompakt bir laboratuvar oluşturma adına fiziksel düzenlemelerin yapıldığını da kaydedildi.

