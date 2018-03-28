Sandıklı’da kütüphane haftası kutlandı

İlçe Halk Kütüphanesi tarafından, bu gün Kütüphanede düzenlenen programa Kaymakam Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman,okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede yeni bir kütüphane kazandıracaklarını söyledi. Çöl, "Şu zamanlarda bilgiye ulaşmak çok kolay. Ama doğru bilgiye ulaşmak kitap ile oluyor. Belki zaman alıyor. Ama doğru bilgiye kitapla ulaşıyoruz. Okudukça kendinizi geliştireceksiniz" diye konuştu.

Kaymakam Köksal Şakalar ise yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer verdi:

"Kuran 'okuyun' diye başlıyor. Biz Müslümanlar çok fazla okumuyoruz. Hatta en az müşterisi olan yerler beklide kütüphaneler. Öğrenciler de gelmese kimse gelmeyecek kitap almayacak. Herkes dizileri takip ediyor ama son okuduğu kitabı sorsak belki kimse hatırlamayacak. Okumayınca insanların kelime dağarcığı gelişmiyor. Zihinler çalışmıyor. Televizyonda izlediğimiz filmler, çizgi filmler sizin hayal etme gücünüzü elinizden alıyor. Herşey gözünüzün önünde oluyor. Geriye dönüp baktığınız zaman dizi seyredenler hiçbir şeyi hatırlamıyor. İnsan kendini geliştirmek için okur. İnsanın kendini geliştirmesi okumak ile oluyor."

Konuşmalar sonrası da kütüphaneden en çok kitap alan çocuk, yetişkin ve gençlere protokol tarafından hediye verildi.