Sarıgöl’de öğrenciler kütüphaneye akın etti

Sarıgöl'de Kütüphaneler Haftası dolayısıyla ilçedeki okullardan İlçe Halk Kütüphanesine ziyaret akını başladı. Kütüphaneyi ziyaret eden öğrenciler, Kütüphane Müdürü Hatice Bulanık'tan bilgi alarak, kitapları inceledi. Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Osman Keskin Anasınıfı öğrencileri de ilk kez kütüphane ile tanışma imkanı buldu.

Anasınıfı öğretmeni Şeyda Çelik ile kütüphaneyi gezen minik öğrencilere çeşitli hediyeler veridi. Sarıgöl Halk Kütüphanesi Müdürü Hatice Bulanık, ziyarete gelen öğrenciler kitapların yararlarını anlattı. Bulanık, ''Kütüphaneler halka açık olan kültür yerleridir.

Bu nedenle kütüphanelere üye olunuz. Kütüphanemizden her zaman kitap alma imkanına sahip olacaksınız. Binlerce kitabımız var. Bu arada ilçemiz esnaflarımızdan sürekli kitap okuyan üyelerimiz var. Okumanın yaşı yoktur'' dedi.

