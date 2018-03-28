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Şeytan’da sakatların yokluğu can sıkıyor

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Şeytan’da sakatların yokluğu can sıkıyor
Spor Toto 1. Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Akın Çorap Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altınordu'ya 3 genç futbolcusundan kötü haber geldi. Geçen hafta Ümit Milli Takım kampına katılan sağ kanat Barış ve kaleci Berke kampta sakatlanarak 'e döndü. Antrenmanda Berke'nin sol el bileğinde ağrılar oluşurken, Barış'ın ise sağ kasığında çekme meydana geldi. Riske edilmeyerek ayyıldızlı ekibin kadrosundan çıkarılan milli futbolcuların tedavilerine başlandı. Kırmızı- lacivertlilerde forvet Fatih ise idmanda sol ayak bileğini burkarak sakatlar kervanına katıldı. Yoğun tedavi uygulanan üç futbolcudan bileğinde ödem oluşan Fatih'in bu hafta Giresun deplasmanında forma giymesinin zor olduğu, Barış ve Berke'nin durumlarının önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi.
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Şeytan’da sakatların yokluğu can sıkıyor
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