‘Tarım ve İnsan’ konulu fotoğraflar görücüye çıktı

Nazilli İsabeyli Mahallesi Nazilli-Aydın Karayolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde açılan fotoğraf sergisi ilk gününde büyük ilgi gördü. Toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi, tarımın istikrarlı olarak ülke ve kamuoyunun gündeminde yer almasını sağlamak suretiyle farkındalık oluşturması ve tarımın insanla olan tarihsel ve kültürel bağının ebedileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen sergide, yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserler yer alıyor.

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük'ün açılışını yaptığı sergiyi Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Murat Yılmaz, ADÜ Sultanhisar Ziraat Fakültesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü öğrencileri, öğretim üyeleri, Aydın ve Nazilli Protokol üyeleri, görevlileri ve sanatseverler izledi.

60 ESER SERGİLENİYOR

Alışveriş merkezinde açılan fotoğraf sergisinde 60 eser görücüye çıktı. Aydın ve Nazilli protokol üyelerinin katılımı ile açılan sergi ilk günde çok sayıda ziyaretçi ağırladı. Vatandaşların ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği fotoğraf sergisinde Türkiye'nin dört bir yanından yarışmaya katılarak dereceye giren fotoğraflarda insan-doğa ilişkisi, suyun bereketi ve tarımla hayatını kazananların ilginç enstantaneleri yer alıyor. 27 Martta açılan sergi 5 gün açık kalacak ve serginin tekrarı ise Kuşadası'nda olacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen 'tarım ve insan' konulu yarışmaya ülke genelinden 4 bin 850 katılımcının 21 bin 223 eseri katıldı. Yarışmada 150 eser ödül alırken, 156 eser de sergilenerek kataloglarda yerini aldı. Aydın'da ise 60 fotoğraf sergileniyor.

"Gıdalarımızın üretim aşamalarını anlatan fotoğraflar sergileniyor"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş yaptığı açıklamada, "Üretimin her aşamasının ne kadar zorlu olduğunun, kırsalda yaşamın ve çiftçilerimizin üretim aşamasında çekmiş olduğu sıkıntıları bir nebze yansıtan sergi bizim için çok önemli. Şehirlerdeki sofralarımıza büyük zorluklarla gelen ürünlerin fotoğraflarını gösteren sergimizin mutlaka görülmesi lazım. Bakanlığımız bu tür sergileri önemsiyor. 9 yıldır da bunu devam ettiriyor. Bir nebze de olsa çiftçimizin köylerinde, arazilerinde üretimin anlık enstantanelerine uygun görüntüleri burada sergiliyoruz. Halkımızı da, özellikle şehirlerde yaşayan insanlarımızı da buraya davet ediyorum. Sonuç olarak buralar alıcıların buluştukları yerler. Biz de alıcılarımızın fotoğraflarla belgelenen üretim aşamalarını görmelerini istedik"dedi

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ise "Günümüzde son derece önem kazanan, insanın sağlıklı beslenebilmesi için büyük bir önem taşıyan tarımın, ülkemizin dört bir tarafında üretilmiş ürünlerinin örneklerini burada görüyoruz. Fotoğraflarla beraber onların üretim şekillerini, saklanma şekillerinin tamamını görme fırsatı bulduk. Bu fotoğrafların büyük bir bölümü yarışmalara katılmış, hatta bir bölümü dereceye girmiş olan fotoğraflar. Ülkemizde tarım ve hayvancılık alanında üretilen ürünlere yönelik bütün örnekler burada sergileniyor. Sergi ilçemizde beş gün boyunca devam edecek. Ben bütün vatandaşlarımızın bu sergiyi gezmelerini temenni ederim. Ve emeği geçen tüm arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bütün teknolojik aletleri üretseniz dahi bir gram toprağı üretemiyorsunuz. Tarım o açıdan çok büyük bir önem taşıyor. Sağlıklı nesillerin yetişebilmesi ve geleceğe yön verebilmemiz için tarımı önemsememiz gerekiyor. Asla ihmale gelmeyecek bir husus olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.