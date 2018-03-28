Torbalı’da tiyatro gecesi

"Bizimkiler" adlı televizyon dizisinde "Benim adım Cemil" repliğiyle ünlenen Uğurtan Sayıner ve ekibinin hazırlamış olduğu yetişkinlere yönelik "Bizden size kabare" isimli oyun Torbalı'da sahnelendi.



Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelenen komedi içerikli oyuna ilgi yoğundu. Uğurtan Sayıner ve ekibi, oyun başlamadan önce seyircileri geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Ercan Yazgan için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Güncel konulardan seçilen ve altı adet skeçten oluşan oyun, incelikli esprileriyle izleyicileri güldürdü. Oyuncular komedi rüzgarına zaman zaman seyirciyi de dahil etti. Oyuna seyircilerin isteği üzerine ara verilmedi. Seyirciler, finalde tiyatrocuları ayakta alkışladı.



BAŞKAN GÖRMEZ, "HER GÜNÜ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Torbalı Belediyesinin sadece gerçekleştirdiği projelerle değil, kültürel ve sanatsal etkinliklerle de önemli bir performans gösterdiğini vurgulayan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Önemli gün ve haftaları değerlendirmeye, o zaman dilimlerinde halkımızı güzel etkinliklerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Halkımızı, Dünya Tiyatrolar Günü'nde de başarılı bir ekibin güzel bir oyunuyla buluşturduğumuz için mutluyuz" dedi.