Türk Dünyası ve Toplulukları Haftasına renkli kutlama

Selendi'nin Çortak Ömer Nimet Kahraman İlköğretim Kurumu bahçesinde düzenlenen Nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okul Müdürü Salih Aydemir'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Baharın gelişinin müjdeleyicisi olan Nevruz Bayramı da etkinlikler kapsamında kutlandı. Bahçede yakılan Nevruz ateşinin üzerinden başta kaymakam olmak üzere ilçe protokolü ve öğrenciler birer birer atladı. Çeşitli yarışmalarla renklenen program kapsamında örste çekiçle demir dövüldü. Nevruz duasının ardından geleneksel çocuk oyunları yarışmaları gerçekleştirildi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Çortak Ömer Nimet Kahraman İlköğretim Kurumunda düzenlenen Nevruz Programına Kaymakam Erkut Pamuk, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kd. Başç. Mehmet Akçakaya, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Karakuş, İlçe Müftüsü Ramazan Arba, daire amirleri, ilçedeki siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.