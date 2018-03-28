Yaşlı hasta 4 saatte hayata döndürüldü

İzmir
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, 4 saatte tamamlanan kalp kapağı değişim ameliyatı ile literatüre girmeye hazırlanıyor. Acil Servis'e nefes darlığı ve genel durum bozukluğu ile başvuran 85 yaşındaki Nahide Karayazgan için zamanla yarışan Kardiyoloji Kliniği'nden Doç. Dr. Mustafa Karaca ve ekibi, dünyada birkaç günlük sürede gerçekleştirilen kalp kapağı değişim ameliyatını 4 saatte gerçekleştirdi. 85 yaşındaki hastayı kaybetme risklerinin yüksek olduğunu dile getiren Doç. Dr. Karaca, "Hastamızın durumu acildi. Bekleyecek zamanımız yoktu. Birkaç saat içinde karar verip işlem yaptık. Genel durumu bu derece bozuk bir hastaya kalp kapağı takılması dünyada ilktir. Bu operasyonun 24 ile 48 saat süren hazırlık süreci var. 4 saat içinde kapağı yerleştirmiş olduk. Bu vakayı rapor olarak literatüre kazandırmak için gerekli girişimlerde bulunduk" dedi. İzmir
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Ünal, hastanelerindeki güçlü alt yapı ve kalp hastalarına 24 saat müdahale edebilen ekip sayesinde başarılarını arttırdıklarını vurguladı. Nahide Karayazgan