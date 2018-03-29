200 öğrenci Aydın’da misafir edilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Aydın Valiliği tarafından koordinesi yapılan "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında, Aydın'a 2017 yılında Muş'tan 404, Tunceli'den 195 olmak üzere toplam 599 öğrencimiz misafir edildi. Proje ile, iller arasında kardeşlik köprüsünün kurulması ve kardeşlik ruhunun pekiştirilmesi, ülkemizin huzuruna katkı sunulması, iller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması ile birlikte, Aydın ilinin tarihi ve kültürel yerlerinin tanıtılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, 30 Mart-02 Nisan 2018, 05 Nisan-08 Nisan 2018 tarihleri arasında 200 öğrenci Aydın'da program süresince misafir edilecek.