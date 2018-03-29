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200 öğrenci ’da misafir edilecek

“Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında 200 öğrenci ’a gelerek, tarihi ve kültürel yerleri gezecek.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 16:12
200 öğrenci Aydın’da misafir edilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Valiliği tarafından koordinesi yapılan "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında, Aydın'a 2017 yılında Muş'tan 404, Tunceli'den 195 olmak üzere toplam 599 öğrencimiz misafir edildi. Proje ile, iller arasında kardeşlik köprüsünün kurulması ve kardeşlik ruhunun pekiştirilmesi, ülkemizin huzuruna katkı sunulması, iller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması ile birlikte, Aydın ilinin tarihi ve kültürel yerlerinin tanıtılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, 30 Mart-02 Nisan 2018, 05 Nisan-08 Nisan 2018 tarihleri arasında 200 öğrenci Aydın'da program süresince misafir edilecek.

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