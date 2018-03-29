ABD’den Atatürk’ün fotoğrafını aldı

İzmir
'de yaşayan ve bir Atatürk hayranı olan 89 yaşındaki Hanri Benazus'un koleksiyonundan oluşan 240 eserlik fotoğraf sergisi, Denizli
'de görücüye çıktı. Sergide Mustafa Kemal Atatürk
'ün gündelik yaşamında çekilen çok sayıda fotoğrafı da yer aldı. Büyük beğeni toplayan sergide Hanri Benazus, Atatürk'ün gözlüklü, takım elbiseli 1921 yılında ABD'den gelen bir gazeteci tarafından çekilen bir fotoğrafını nasıl satın aldığının hikayesini anlattı. Atatürk'le ilgili fotoğrafları toplarken, 1984 yılında ABD'den bir telefon geldiğini ve arayan kişinin elinde Atatürk'ün fotoğrafını bulunduğunu ve satabileceğini söylediğini belirten Benazus, "İnanamadım, Atatürk fotoğrafının Amerika'da ne işi var' diye düşündüm. ABD'deki arkadaşımı arayıp, fotoğrafı incelemesini istedim. Beni arayan kişinin babası gazeteciymiş. 1921 yılında Türkiye'ye gelip, Atatürk ile röportaj yapmış ve kendisi çekmiş. Türkiye'de olmayan fotoğraflardan biriydi. Günübirlik Amerika'ya gittim. Sabah gittim, fotoğrafı satın aldıktan sonra aynı gün uçakla geri döndüm, herhalde bende başka biri yoktur böyle" dedi. Sergi, 7 Nisan'a kadar açık kalacak.