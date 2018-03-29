Aizonai Antik Kenti'ne ziyaretçi akını

Binlerce yıllık medeniyetlerin izini taşıyan ve içerisinde Zeus tapınağını barındıran Aizonai antik kentini ziyaret eden Eskişehir Şeker Fabrikası ziyaretçi gurubu Çavdarhisar ve Aizonai Antik Kentine hayran kaldıklarını belirttiler.

Aizanoi Antik Kenti, Zeus Tapınağı, Stadyum ve Tiyatro gibi tarihi yerlere hayran kaldığını belirten Eskişehir Şeker Fabrikasından Emekli Neşe Nursel Şimşek, ''Bizler arkadaşlar olarak son dönemde yapılan haberlerden Aizonai Antik Kenti'ni okuyup geldik. Burası en az Efes kadar etkileyici bir güzelliğe ve tarihi geçmişe sahip. Umarım gerekli çalışmalar yapılıp daha iyi tanıtımla, turizme katkı sağlayacak şekilde gelişmeler olur. Bizler bu güzellikleri arkadaşlarımıza anlatıp onlarında bu eşsiz güzellikleri görmesini sağlayacağız'' diye konuştu.