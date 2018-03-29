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Altınordu’da Alex fırtınası

Giriş Tarihi: 29.3.2018
Altınordu’da Alex fırtınası
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Brezilyalı Alex de Souza, Altınordu tarafından 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla düzenlenen Kupası'nın açılış maçında başlama vuruşunu yapacak. Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Petrol Ofisi'nin, Altınordu ile "yol arkadaşlığı" kapsamındaki desteğiyle Türkiye'ye gelecek Alex de Souza'nın bu yıl 5'incisi düzenlenecek 12 Yaş Altı İzmir Kupası'nın 6 Nisan'da gerçekleştirilecek açılış töreninde başlama vuruşunu yapacağı belirtildi. Bu yıl 21 ülkeden 56 takımın katılacağı turnuvada, 10'u Süper Lig ekiplerinden olmak üzere toplam 22 kulübün 12 yaş altı takımları da Türkiye'yi temsil edecek. Öte yandan, İzmir Kupası'nın basın toplantısının Alex de Souza'nın da katılımıyla 3 Nisan Salı günü Çırağan Sarayı'nda yapılacağı kaydedildi.
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Altınordu’da Alex fırtınası
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