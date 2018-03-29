Ege'de bir günde 483 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında son 24 saatte müdahale edilen 4 olayda lastik bot içerisinde Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 229 yabancı uyrukluyu yakalandı. Foça ilçesi Aslanburnu açıklarında müdahale ettikleri 3 olayda 117 göçmen kıyıya çıkarıldı. Yine aynı bölgede ekipler, 36 göçmenin jandarma tarafından karada yakalanmasını sağladı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 60, Kuşadası ilçesi açıklarında ise 41 yabancı uyruklu yakalandı. Yabacı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.