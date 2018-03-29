İzmir ve Manisa’ya 7 milyon adet fidan

İzmir
Orman Bölge Müdürlüğü; 2017 yılında İzmir ve Manisa
İllerindeki orman alanlarında gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmalarında, toplam 48 bin dekar alanda 7 milyon adet fidanı toprakla buluşturdu. Geçen hafta kutlanan 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinliklerinin değerlendirmesini yapan İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, İzmir ve Manisa il merkezleri ve ilçelerinde vatandaşlara bir hafta içinde toplam 40 bin adet ücretsiz fidan dağıttıklarını söyledi. Aybal, Etkinlikler ilgi gördü" dedi.