Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > İzmir ve Manisa’ya 7 milyon adet fidan

ve ’ya 7 milyon adet fidan

Giriş Tarihi: 29.3.2018
İzmir ve Manisa’ya 7 milyon adet fidan
Orman Bölge Müdürlüğü; 2017 yılında İzmir ve İllerindeki orman alanlarında gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmalarında, toplam 48 bin dekar alanda 7 milyon adet fidanı toprakla buluşturdu. Geçen hafta kutlanan 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinliklerinin değerlendirmesini yapan İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, İzmir ve Manisa il merkezleri ve ilçelerinde vatandaşlara bir hafta içinde toplam 40 bin adet ücretsiz fidan dağıttıklarını söyledi. Aybal, Etkinlikler ilgi gördü" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir ve Manisa’ya 7 milyon adet fidan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN