Kaf Kaf’ın işi zor

BUGÜN NELER OLDU

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka, UCAM Murcia'ya evinde 79-65 mağlup olarak Final Four şansını zora soktu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, devre arasında skorboardda meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 1 saat durdu. Skorboard ve 24 saniye süresi tamir edilemeyince skor bilgisayar ekranına yansıtıldı. Salonun anons görevlisi takımların hücumlarında kalan süreyi mikrofonla anons etti. Masa hakemleri faul sayılarını tabelalarla gösterdi.Pınar Karşıyaka-UCAM Murcia maçında yaşanan aksaklıklar, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki sıkıntıları da gün yüzüne çıkardı. 2005 Üniversite Oyunları için yapılıp mülkiyeti Karşıyaka Belediyesi'ne ait olan salonda 13 yıldır skorboard ve parkeler hiç değiştirilmedi. Servisini ve bakımını kulübün üstlendiği skorboardun teknik altyapısıyla ilgili yıllardır adım atılmadı. Elektrik tesisatı, aydınlatma ve soyunma odalarında sıkıntı yaşanan salonun parkeleri aradan geçen 13 yılda yenilenmedi. Kulübün daha önce 2 kez kapsamlı bakımdan geçirdiği parkeler yer yer kabarmaya başladı. Parke, son 4 yılda yalnız 2015'te Euroleague maratonu öncesi kulüp tarafından boyatıldı. Sponsor Yaşar Holding şirketlerinden DYO'nun bu sezon devreye girerek parkeler ile salonun içini ücretsiz boyamayı teklif ettiği ancak Karşıyaka Belediyesi'nin teklifi salonun dışını kapsamadığı için kabul etmediği öğrenildi.