Kuyuya düşen 8 köpek kurtarıldı

Geçtiğimiz gece saatlerinde bir vatandaş, boş bir araziden gelen yavru köpek sesleri üzerine Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, sesin kuyunun içerisinden geldiğini tespit etti. Yeni doğdukları anlaşılan 8 köpek yavrusu ve anneleri, yarım saat süren bir operasyonla itfaiye erleri tarafından kuyudan çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen yavrular, daha sonra hayvan barınağına götürüldü. Anne köpek ve yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.