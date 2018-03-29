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Lastik tamircisinden anlamlı davranış

Giriş Tarihi: 29.3.2018
Lastik tamircisinden anlamlı davranış
İzmir'in Tire İlçesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk sahibi lastik tamircisi (46), örnek davranışıyla sosyal medyada fenomen oldu. Geçtiğimiz hafta sonu gece yarısı görevden dönen 112 ambulansının lastiği patladı. 112 görevlisi gece geç saat olmasına rağmen lastik tamircisi İbrahim Ergeldi'yi aradı. Yatağından kalkan lastik tamircisi Ergeldi, ambulansın bulunduğu benzin istasyonuna geldi. Zaman kaybetmeden lastiği tamir eden Ergeldi, "Defalarca ambulans lastiği tamir ettim ama hiç para almadım. Birisinin gece yarısı ambulansa ihtiyacı olabilirdi. Bu sorumluluk ile hareket ettim. Bugün olsa yine aynı şekilde davranırım" dedi.
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Lastik tamircisinden anlamlı davranış
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